Die britische Premierministerin May reist heute nach Brüssel, um sich in die stockenden Verhandlungen über den EU-Austritt ihres Landes einzuschalten.

Nach Angaben aus London kommt sie am Nachmittag mit Kommissionspräsident Juncker zusammen. An dem Treffen nehmen auch der britische Brexit-Minister Davis und EU-Chefunterhändler Barnier teil. Die Reise sei schon länger geplant gewesen, um den EU-Gipfel vorzubereiten, der am Donnerstag beginnt, hieß es.



In der vergangenen Woche war die fünfte Brexit-Verhandlungsrunde ohne konkrete Fortschritte zuende gegangen.