Heute beginnt der erste Prozess gegen den einzigen überlebenden Terroristen der islamistischen Anschläge von Paris im November 2015.

Der 28-jährige Franzose Abdeslam muss sich zunächst vor einem Gericht in Brüssel wegen eines Feuergefechts mit der belgischen Polizei Monate nach den Terroranschlägen verantworten. Er war damals nach langer Fahndung in Brüssel aufgespürt worden. Für die Anschläge in Paris mit 130 Toten wird ihm erst später in der französischen Hauptstadt der Prozess gemacht.



Der Angeklagte wurde 2016 von Belgien an Frankreich ausgeliefert und sitzt dort in Untersuchungshaft. Für den Prozess wird er von Nordfrankreich täglich in den Brüsseler Justizpalast gebracht. Das Gerichtsgebäude ist weiträumig abgeriegelt und schwer gesichert.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.