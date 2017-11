Der abgesetzte katalanische Regierungschef Puigdemont und vier seiner ehemaligen Minister haben sich den Justizbehörden in Belgien gestellt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Brüssel wurden sie heute Morgen in Gewahrsam genommen. Damit könne nun das Verfahren zur Auslieferung an die spanische Justiz beginnen. Der belgische Anwalt von Puigdemont hatte vor zwei Tagen bereits angekündigt, dass er Berufung einlegen werde, falls sein Mandant tatsächlich nach Spanien überstellt werden sollte.



Puigdemont war mit Europäischem Haftbefehl gesucht worden. Er und seine ehemaligen Regierungsmitglieder sind in Spanien unter anderem wegen Rebellion angeklagt. Die katalanische Regionalregierung hatte trotz verfassungsgerichtlichen Verbots eine Volksabstimmung zur Unabhängigkeit Kataloniens durchführen lassen. Wenig später stimmte das Regionalparlament in Barcelona für die Loslösung von Spanien.