Die Nato wird mehrere tausend zusätzliche Soldaten nach Afghanistan schicken.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte zum Auftakt des Treffens der Verteidigungsminister in Brüssel, es gehe aber nicht darum, in einen Kampfeinsatz zurückzukehren, sondern um Ausbildung und Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte. Genaue Truppenzahlen nannte Stoltenberg nicht. Er verwies lediglich darauf, dass die Nato-Militärvertreter einige wenige tausend weitere Soldaten gefordert hätten. Im Gespräch sind Diplomaten zufolge 2.000 bis 3.000 zusätzliche Soldaten.



Die Nato hatte 2014 ihren Kampfeinsatz in Afghanistan beendet. Die Obergrenze für die aktuelle Unterstützungsmission "Resolute Support" liegt bei gut 13.000 Soldaten. Diese Zahl wird aber derzeit nach Angaben aus dem Bündnis nicht voll ausgeschöpft. Deutschland ist mit bis zu 980 Soldaten drittgrößter Truppensteller nach den USA und Italien.