In Brüssel geht heute die zweitägige Geberkonferenz für Syrien zu Ende.

Vertreter aus mehr als 80 Ländern und Organisationen wollen dabei über zusätzliche Hilfsmöglichkeiten beraten. Ziel ist es vor allem Unterstützung für die notleidende Bevölkerung zu organisieren. Die EU und die Vereinten Nationen als Organisatoren des Treffens hoffen auf Hilfszusagen in Höhe von insgesamt mehr als sechs Milliarden Dollar. Zudem soll auch darüber gesprochen werden, wie die Bemühungen um eine friedliche Lösung des Syrien-Konflikts gefördert werden können. Für Deutschland wird Außenminister Maas an der Konferenz teilnehmen.



Gestern hatten die EU-Außenbeauftragte Mogherini und der UNO-Sondergesandte de Mistura zu mehr Unterstützung für die Menschen in Syrien aufgerufen.

