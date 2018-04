Bei der Syrien-Geberkonferenz in Brüssel sind die Hilfszusagen trotz eines Milliardenbetrags aus Deutschland deutlich unter den Erwartungen geblieben.

Nach vorläufigen Zahlen sagten die Teilnehmer des Treffens insgesamt 4,4 Mrd US-Dollar für die notleidende Zivilbevölkerung fest zu. Deutschland trägt demnach mehr als ein Viertel der Last. Die Europäische Union und die

Vereinten Nationen als Organisatoren der Konferenz hatten auf mehr als sechs Milliarden Dollar gehofft. UNO-Nothilfekoordinator Lowcock erklärte das diesjährige Ergebnis damit, dass unter anderem die USA noch keine festen Zusagen gemacht hätten. Mit dem in Brüssel gesammelten Geld sollen unter anderem Nahrungsmittel und medizinische Hilfen finanziert werden.



Bundesaußenminister Maas kündigte bei der Konferenz an, er werde morgen in Paris an einem Treffen einer kleinen Gruppe von Staaten teilnehmen. Ziel sei es, den politischen Prozess für einen Frieden in Syrien unter Federführung der UNO wieder in Gang zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.