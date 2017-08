Ein Riss tut sich auf in Europa – in Sachen Türkei. Er verläuft nicht etwa zwischen Parteien oder Staaten. Sondern in erster Linie zwischen dem Parlament und fast allen Mitgliedsländern. Sucht man eine starke türkeikritische Stimme, braucht man nur in einer der Fraktionen des Europaparlamentes anzurufen, es ist fast egal, in welcher. Ende vergangenen Jahres haben die Abgeordneten bereits mit überwältigender Mehrheit für ein Ende der Beitrittsverhandlungen gestimmt. In ihrem neuesten Report hat die sozialdemokratische Abgeordnete Kati Piri, die Türkei-Berichterstatterin des Parlamentes, noch einmal nachgelegt, sie hat die politischen Entwicklungen angeprangert und Konsequenzen des Rates eingefordert.

Allein – die Entschlüsse der Europaabgeordneten sind in diesem Fall nicht bindend. Schaut man auf die Ebene der Staaten, die hier zu entscheiden haben, bietet sich ein unverändertes Bild. Der einzige Außenminister der Europäischen Union, der zum Beispiel ein klares Ende der Beitrittsverhandlungen fordert, ist der Österreicher Sebastian Kurz. Ihm wurde von seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel unverantwortlicher Populismus vorgeworfen, geschuldet dem Wahlkampf in Österreich.

Die Stimmen, die vor dem Schritt warnen, haben durchaus rationale Gründe vorzubringen: Die Gespräche seien schneller abgebrochen, als der Faden wieder aufgenommen. Die Türkei solle nicht in die Arme Russlands getrieben werden. Die türkische Zivilgesellschaft und die fast 50 Prozent, die beim Referendum Erdogan nicht unterstützt haben, dürften nicht allein gelassen werden. Von alternativen Gesprächskanälen war die Rede, die aufgebaut werden müssten, bevor die Verhandlungen beendet werden.

Keine klare Haltung

Doch nichts davon hat die Türkei bisher von ihrem Weg abbringen können. Mit jeder neuen Volte aus Ankara landet das Thema wieder auf dem Tisch in Brüssel. Die EU müsse jetzt mal nachdenken und darüber diskutieren, heißt es. Allen darf versichert werden: Keine Sorge, das geschieht bereits seit langem. Zu einer klaren Haltung hat es allerdings noch nicht geführt. Und die wäre möglich – auch ohne Entscheidung über den Abbruch der Gespräche. Je unverfrorener der türkische Staatspräsident auch gegenüber deutschen Politikern auftritt, desto weniger möchte man offenbar Öl ins Feuer schütten. Solche Politik wird allgemein Appeasement genannt. Besonders erfolgreich war sie bislang nicht.

Dass nur wenige Staaten durch ihre türkischstämmige Bevölkerung wirklich betroffen sind, ist ebenso wahr wie eine schlechte Ausrede. Wenn die EU – wie so oft gefordert – endlich mal als außenpolitischer Player auftreten möchte, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit. Sie könnte durch eine klare Stellungnahme gegenüber den Ungeheuerlichkeiten aus Ankara Position beziehen und dabei ihre Werte vertreten und verteidigen. In welcher konkreten Ausgestaltung auch immer.

Für den sozialdemokratischen Außenminister Gabriel muss es eine bittere Pointe sein, dass Erdogan ihn nun selbst persönlich und seine Partei angreift. Ihn, der sich auch auf europäischer Ebene dafür eingesetzt hat, die Kontakte nicht abreißen zu lassen. Nach einem leichten Schwenk auf Berliner Bühne sollte er sich für klare Worte auch im Europäischen Rat stark machen. Etwaige Vorlieben für Erdogan unter deutsch-türkischen SPD-Wählern, wie die Süddeutsche Zeitung heute suggeriert, dürfen dafür kein Hinderungsgrund sein.

Bettina Klein (Bettina Fürst-Fastré)Bettina Klein ist Korrespondentin des Deutschlandradio im Studio Brüssel. Zuvor war sie seit 2004 Moderatorin und Redakteurin der aktuell-politischen Sendungen im Deutschlandfunk, davor im Deutschlandradio Kultur. Korrespondentenvertretungen in Washington. Recherche-Jahr in den USA. Volontariat im RIAS Berlin und Studium der Fächer Religionswissenschaften, Geschichte und Politik.