Brüssel US-Vizepräsident Pence sichert Kooperation mit EU zu

US-Vizepräsident Mike Pence (l.) trifft in Brüssel EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. (AFP / Emmanuel Dunand )

US-Vizepräsident Pence hat der Europäischen Union eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinem Land zugesichert.

Bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel sagte er, trotz aller Differenzen teile man dasselbe Ziel, nämlich die Förderung von Frieden und Wohlstand durch Freiheit, Demokratie und Rechtstaatlichkeit. EU-Ratspräsident Tusk erklärte nach seinem Treffen mit Pence, er könne nun wieder leichter an eine positive Zukunft der Partnerschaft zwischen den USA und der EU glauben.



Im Anschluss beriet der US-Vizepräsident in Brüssel mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. In dem Gespräch wiederholte er die Forderung der USA nach höheren Verteidigungsausgaben der europäischen Länder. Sein Land erwarte bis Ende des Jahres "konkrete Fortschritte", betonte Pence.