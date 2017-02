Brüssel US-Vizepräsident Pence spricht sich für enge Zusammenarbeit mit der EU aus

US-Vizepräsident Mike Pence (l.) trifft in Brüssel auf EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. (AFP / Emmanuel Dunand )

US-Vizepräsident Pence hat Europa im Namen von Präsident Trump eine Fortsetzung der engen Zusammenarbeit zugesichert.

Pence sagte in Brüssel, die USA und die EU verfügten über gemeinsame Werte, denen sich Amerika auch weiterin verpflichtet fühle. Ungeachtet der Differenzen teilten beide Kontinente den Willen, Frieden zu fördern und Demokratie und Rechtstaatlichkeit zu sichern. Pence äußerte sich nach einem Gespräch mit EU-Ratspräsident Tusk, der seinerseits von einer "positiven Botschaft" sprach.



Der US-Vizepräsident kam auch mit EU-Kommissionspräsident Juncker zusammen. Dieser sagte im Vorfeld des Treffens, die Vereinigten Staaten brauchten ein starkes und vereintes Europa. Dies sei nicht der Moment, in nationale und provinzielle Kategorien zu zerfallen, betonte Juncker. Präsident Trump hatte zuvor mit Äußerungen zur EU für Irritationen gesorgt. So erklärte er kurz vor Amtsantritt, für ihn spiele es keine Rolle, ob die Europäische Union getrennt oder vereint sei. Pence führt als erster Vertreter der neuen US-Regierung Gespräche mit EU-Vertretern in Brüssel. Für den Nachmittag ist noch ein Treffen mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg geplant.