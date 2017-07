In Brüssel beraten Vertreter der Europäischen Union und Großbritanniens über konkrete Details des EU-Austritts.

Der britische Brexit-Minister Davis sagte zu Beginn der viertägigen Verhandlungen, große Fortschritte seien unverzichtbar. Auch EU-Verhandlungsführer Barnier betonte, es sei wichtig, inhaltlich voranzukommen. In der zweiten Gesprächsrunde geht es unter anderem um die rechtliche Stellung der EU-Bürger in Großbritannien und von Briten in der EU.



Der EU-Austritt Großbritanniens soll am 30. März 2019 erfolgen.