Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Brugger lehnt die bevorstehende Verlängerung der Bundeswehreinsätze in Afghanistan und im Irak ab.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), nach 17 Jahren Militäreinsatz in Afghanistan müsse man feststellen, dass die Ziele nicht erreicht worden seien. Man sei es den Soldaten schuldig, einen Einsatz nicht zu verlängern, an dessen Erfolg man als Abgeordnete nicht mehr glaube. Als Gründe dafür führte sie den Strategiewechsel der USA und eine verbreitete Korruption in der afghanischen Regierung an. Mit Blick auf das Mandat zum Bundeswehreinsatz gegen die IS-Terrormiliz im Irak und in Syrien kritisierte Brugger eine fehlende völkerrechtliche Grundlage. Das Bundesverfassungsgericht habe klar gemacht, dass Bundeswehreinsätze nur im Rahmen einer UNO-, EU- oder der NATO-Mission möglich seien, betonte sie.



Der Bundestag stimmt am Abend über mehrere Auslandseinsätze ab. Dazu zählen auch die Missionen im Mittelmeer, im Südsudan und in Darfur.



Gestern hatte Bundeskanzlerin Merkel die erste Regierungserklärung ihrer neuen und vierten Amtszeit abgegeben. Stephan Detjen kommentiert, sie habe Fehler eingestanden - und zugleich auf Grundüberzeugungen beharrt.

