Die früheren US-Präsidenten Bush haben Amtsinhaber Trump scharf kritisiert.

George Bush Senior sagte dem Historiker Updegrove, er halte nichts von Trump, der ein Angeber sei. Er selbst habe bei der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr für die Demokratin Clinton gestimmt. Sein Sohn George W. Bush meinte, Trump wisse nicht, was es bedeute, Präsident zu sein. Bush Junior hatte erst kürzlich in einer vielbeachteten Rede in New York Trump indirekt vorgeworfen, die Gesellschaft zu spalten.



Die Interviews wurden vom Nachrichtensender CNN in Auszügen vorab veröffentlicht. Sie stammen aus einem Buch Updegroves, das Mitte des Monats erscheint.