"Fashionista" - so taufte der Modeautor Stephen Fried vor 25 Jahren die Leute, die an einem Mode­shooting mitwirken, vom Model bis zum Fo­to­grafen; inzwi­schen steht das Wort längst ganz allgemein für jeden - oder vor allem jede, der oder die sich sehr für Mode interessiert, im be­s­ten Fall mit Stil und Geschmack. In dem Buch "Konsum­fa­shionista" setzen sich Wissenschaftler eines Forschungsprpojekts kri­tisch mit Modelust und schönem Schein auseinander.