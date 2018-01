Der Buchhandel in Deutschland hat im vergangenen Jahr zwei Prozent weniger Umsatz erwirtschaftet.

Der Rückgang sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass weniger Kunden in die Innenstädte kämen, teilte der Börsenverein in Frankfurt am Main mit. Verantwortlich sei aber auch eine wachsende Konkurrenz durch das Internet. Es zeichne sich ab, dass die sozialen Medien mit ihrer hohen Kommunikationsdichte die Zeitbudgets der Nutzer stärker beanspruchten. Detaillierte Zahlen will der Verband im Juni dieses Jahres vorlegen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 5.000 Verlagen und Buchhandlungen.

