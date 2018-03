Im Grenzkonflikt mit Kroatien geht Slowenien nun auf EU-Ebene gegen seinen Nachbarn vor und hat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.

Einen entsprechenden Brief der Regierung in Ljubljana habe die Europäische Kommission heute früh erhalten, teilte ein Sprecher der Brüsseler Behörde mit. Das Schreiben werde nun geprüft. Die beiden EU- und Nato-Mitglieder streiten um den Grenzverlauf in der Bucht von Piran auf der Halbinsel Istrien in der Adria. Ein Schiedsgericht hatte fast das gesamte Meeresgebiet Slowenien zugesprochen. Kroatien erkennt diesen Spruch allerdings nicht an und wirft Slowenien vor, in dem Verfahren gegen Regeln verstoßen zu haben.

