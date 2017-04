Das ungarische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das de facto die Existenz einer renommierten privaten und US-finanzierten Universität bedroht.

Es geht um die "Central European University", kurz CEU, die der Milliardär George Soros 1991 gegründet hat. Soros ist US-Amerikaner mit ungarischen Wurzeln.



Das neue Gesetz verlangt nun für Hochschulen mit einem Träger außerhalb der EU ganz neue Bedingungen. So müssen die Einrichtungen etwa eine Universität im Mutterland betreiben, was bei der CEU gerade nicht der Fall ist.



Die "Central European University" genießt hohes Ansehen in aller Welt. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat Gründer Soros zuletzt immer offener kritisiert und ihm Einflussnahme auf die Politik vorgeworfen.