Budapest Orban kritisiert Russland-Sanktionen

Ungarns Ministerpräsident Orban sieht in Westeuropa eine Mode der anti-russischen Politik. (picture-alliance / dpa / TASS / Mikhail Metzel)

Ungarns Ministerpräsident Orban hat die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland verurteilt.

Er sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten Putin in Budapest, leider sei in der westlichen Hälfte des Kontinents eine anti-russische Politik zur Mode geworden. Die EU reagiert seit 2014 mit Sanktionen auf die Annexion der Krim durch Russland und auf die Rolle Russlands im Krieg in der Ost-Ukraine.



Putin bezeichnete Ungarn seinerseits als wichtigen und verlässlichen Partner und versprach dem Land sichere Gaslieferungen. Technisch könne man Ungarn über die künftige Ostsee-Leitung "Nord Stream 2", aber auch über die geplante Leitung "Turkish Stream" versorgen. Putin betonte, es gehe dabei nicht darum, die Ukraine als Transitland auszuschließen.