In Budapest haben mehr als 10.000 Menschen gegen ein geplantes Gesetz demonstriert, das die Auflagen für zivile Organisationen verschärfen soll.

Sie versammelten sich auf dem Heldenplatz in der ungarischen Hauptstadt. Der Entwurf ist auf Nichtregierungsorganisationen ausgerichtet, die Fördergelder aus dem Ausland erhalten. Sie sollen sich künftig bei Gericht registrieren müssen und in allen Publikationen die Bezeichnung "ausländisch unterstützte Organisation" führen. Die Direktorin der Bürgerrechtsorganisation TASZ, Kapronczay, kritisierte in einer Ansprache, die Machthabenden wollten die Zivilgesellschaft in Ungarn zum verstummen bringen.



Ungarns Ministerpräsident Orban baut nach Ansicht von Kritikern die Demokratie in Ungarn zunehmend ab. Die EU-Kommission kündigte heute an, zu prüfen, ob das neue Hochschulgesetz des Landes gegen europäisches Recht verstößt. Es könnte die Schließung der Central European University nach sich ziehen, die von dem ungarisch-stämmigen US-Milliardär Soros gegründet wurde.