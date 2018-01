Für die Wahl der Bundesvorsitzenden der Grünen gibt es eine weitere Kandidatin.

Die Fraktionsvorsitzende der Partei im niedersächsischen Landtag, Piel, kündigte in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" ihre Bewerbung an. Piel wird dem linken Flügel der Grünen zugerechnet. Bei der Wahl auf dem Parteitag Ende Januar konkurriert sie mit der brandenburgischen Bundestagsabgeordneten Baerbock, die zum realpolitischen Flügel zählt, und der ebenfalls linken derzeitigen Vorsitzenden Peter. Die Parteispitze besteht aus jeweils einer Frau und einem Mann. Der Vorsitzende Özdemir tritt nicht wieder an. Schleswig-Holsteins Umweltminister Habeck will ihn ablösen.

