Die Grünen-Vorsitzende Peter wird nicht wieder für den Parteivorsitz kandidieren. Peter schrieb in einem Brief an die Grünen, dass sie sich einer Erneuerung der Parteispitze nicht verschließen wolle. Auch der bisherige Grünen-Bundesvorsitzende Özdemir will sich nicht mehr zur Verfügung für das Amt stellen. Er hatte ursprünglich den Fraktionsvorsitz im Bundestag übernehmen wollen.

Die niedersächsische Grünen-Politikerin Piel gab dagegen bekannt, dass sie sich für den Posten an der Parteispitze bewerben will. Das sagte sie der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Piel wird eher dem linken Flügel zugerechnet. Sie warnte im Gespräch mit der Zeitung vor nach innen gerichteten Flügeldebatten: "Eine Nabelschau hilft uns nun wirklich nicht weiter". Sie warb dafür, das soziale Profil der Grünen zu schärfen. Ihre Partei habe sehr gute Konzepte zu den Themen Gesundheitspolitik, Bürgerversicherung oder frühkindlicher Erziehung.



Die noch amtierende Vorsitzende Peter führte als Begründung für ihre Entscheidung an, durch Piels Kandidatur sei "weiter Bewegung" in die Kandidatenfrage gekommen, die sie bewogen habe, den Platz frei zu machen. Peter ist seit 2013 Grünen-Vorsitzende. Im Oktober hatte sie noch angekündigt, sich beim Parteitag Ende Januar erneut zur Wahl zu stellen.



Neben der niedersächsischen Landtags-Fraktionschefin der Grünen, Piel, kandidieren auch noch der schleswig-holsteinische Umweltminister Habeck und die brandenburgische Bundestagsabgeordnete Baerbock für einen Teil der Doppelspitze. Die Grünen kommen am Vormittag zu einer Klausur in Berlin zusammen. Vorrangig soll es um die Auswertung der Bundestagswahlergebnisse gehen und um die Vorbereitung des Parteitags Ende Januar in Hannover. Dann soll die Führung neu gewählt werden. Normalerweise teilen sich eine Frau und ein Mann den Vorsitz, die beide Flügel repräsentieren.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.