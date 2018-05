Bundesaußenminister Maas hat bei seiner Ankunft in Argentinien für den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran geworben.

Es aufzugeben bedeute, sich in eine völlig ungewisse Zukunft zu begeben, was die Frage der Nuklearwaffen im Iran angehe, sagte der SPD-Politiker in der Hauptstadt Buenos Aires. Maas nimmt dort am G20-Treffen teil, auf dem unter anderem über Entwicklungs- und Handelspolitik sowie über Digitalisierung gesprochen werden soll.



US-Außenminister Pompeo nimmt nicht an der zweitägigen Konferenz teil. Er will stattdessen heute in Washington eine Grundsatzrede zur Iran-Strategie der USA halten. Präsident Trump hatte den Ausstieg aus dem international ausgehandelten Abkommen erklärt. Die EU, China und Russland halten an der Vereinbarung fest.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.