Bundeskanzlerin Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Schulz haben digitale Lösungen für Behörden in Aussicht gestellt.

Merkel sagte während einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Zingst, künftig sollten die Bürger alle Verwaltungsangelegenheiten über ein zentrales Internetportal erledigen können, unabhängig davon, ob es um die Ebene von Bund, Ländern oder Kommunen gehe. Die Zeitung "Bild am Sonntag" berichtet, SPD-Kanzlerkandidat Schulz kündige ein Deutschlandportal für Bürger und Unternehmen an, in dem alle Formalitäten leicht und unbürokratisch rund um die Uhr abgewickelt werden könnten. Der Plan ist Teil des sogenannten "Zukunftsplans für Deutschland", den Schulz heute in Berlin vorstellen will.