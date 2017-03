Bürgerkrieg in Syrien

Bei einem weiteren Luftangriff der US-geführten Militärkoalition in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens acht Zivilisten ums Leben gekommen.

Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurden mehrere Geschäfte in der Stadt Tabka bombardiert. Es gebe neben den acht Opfern noch mehrere Vermisste, die vermutlich von Trümmern verschüttet worden seien. - Zuvor hatte die Beobachtungsstelle die US-geführte Militärkoalition bereits für einen Luftangriff auf eine Flüchtlingsunterkunft mit 33 Toten verantwortlich gemacht. Dieser Vorfall habe sich in der von Dschihadisten kontrollierten Stadt Al-Mansura in der Provinz Raka ereignet, hieß es. Die Angaben aus Syrien lassen sich von unabhängiger Seite kaum überprüfen.