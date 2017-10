Bürgerkrieg in Syrien

In der kasachischen Hauptstadt Astana beginnt heute eine weitere Verhandlungsrunde über eine Deeskalation des Bürgerkriegs in Syrien.

Nach Angaben des kasachischen Außenministeriums soll bei dem zweitägigen Treffen vor allem über die Freilassung von Gefangenen verhandelt werden. An den Gesprächen nehmen Vertreter des syrischen Regimes, der moderaten Aufständischen sowie Russlands, der Türkei und des Iran teil. Russland und der Iran unterstützen den syrischen Machthaber Assad, die Türkei hingegen nicht.

Die Verhandlungen in Astana sollen die Syrien-Friedensgesprächen unter UNO-Vermittlung in Genf unterstützen.