In der kasachischen Hauptstadt Astana hat eine neue Verhandlungsrunde zum Syrien-Krieg begonnen.

Offiziellen Angaben zufolge geht es bei dem zweitägigen Treffen vor allem um die humanitäre Lage in dem Land. An den Beratungen unter Vermittlung Russlands, der Türkei und des Iran nehmen Vertreter der syrischen Regierung und der Rebellen teil. Während Moskau und Teheran den syrischen Präsidenten Assad unterstützen, steht Ankara an der Seite der Aufständischen.



Die Verhandlungen in Astana sind als Ergänzung zu den UNO-Friedensgesprächen in Genf gedacht.