Die südjemenitischen Separatisten haben die Interimshauptstadt Aden erobert.

Wie ein Militärvertreter mitteilte, kontrollieren die Rebllen sieben von acht Stadtteilen und haben den Präsidentenpalast umzingelt. Nach Angaben des Roten Kreuzes kamen bislang mindestens 36 Menschen ums Leben. Die Hilfsorganisation "Save the Children" stellte ihre Arbeit in der Stadt ein. Aden ist provisorischer Sitz der Regierung von Präsident Hadi. Hadi selbst hält sich in Saudi-Arabien auf. Die Kämpfe zwischen seinen Truppen und den Separatisten waren am Wochenende ausgebrochen. Bislang waren sie Verbündete gegen die Huthi-Rebellen. Diese hatten 2014 die Hauptstadt Sanaa erobert. Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition kämpft ebenfalls gegen die Huthis. Die Separatisten streben derweil die Rückkehr zu einem unabhängigen Südjemen an, wie er vor 1990 bestand hatte.

