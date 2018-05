Der Grünen-Europapolitiker Bütikofer hat die These zurückgewiesen, Deutschland wende sich von Amerika ab und nähere sich stattdessen China an.

Es werde auch in Zukunft in vielen Fragen deutlich mehr Übereinstimmung mit den USA geben, sagte Bütikofer im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er verwies auf das zunehmend autoritäre System in China und auf Reibungspunkte im Bereich des Handels. So verweigere die Regierung in Peking, wie versprochen seine Märkte zu öffnen, während es von der Offenheit der europäischen Märkte Gebrauch mache.



Der Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei stellte zudem klar, dass die Verschiebung in der amerikanischen Außenpolitik bereits vor Trumps Amtsantritt begonnen habe. Die USA hätten sich schon unter Obama ein Stück weit zurückgezogen, erklärte Bütikofer.



Er empfahl den europäischen Staaten deshalb, sich mehr auf die Zusammenarbeit mit Ländern wie Australien, Kanada oder Mexiko zu konzentrieren und sich nicht auf nur eine "Supermacht" zu verlassen.

