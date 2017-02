Bukarest Proteste gegen rumänische Regierung dauern an

Demonstranten in Bukarest bilden eine EU-Flagge. (AFP PHOTO / Daniel MIHAILESCU)

In der rumänischen Hauptstadt Bukarest haben auch heute Abend wieder mehrere tausend Menschen gegen die Regierung demonstriert.

Vor dem Regierungssitz bildeten sie aus Papier- und Stoffbahnen eine riesige blau-gelbe Europaflagge. Die Demonstranten wenden sich gegen Korruption und fordern den Rücktritt der sozialliberalen Regierung unter Ministerpräsident Grindeanu. Auch in anderen Städten Rumäniens versammelten sich Demonstranten. Grindeanu hatte Ende Januar versucht, per Dekret die Strafen für Bestechlichkeit zu reduzieren. Die Verordnung wurde inzwischen zurückgenommen, die Proteste dauern dennoch an.