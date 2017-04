In Bulgarien sind fünf Deutsche vorübergehend festgenommen worden, die eine Terrororganisation in Syrien und im Irak unterstützt haben sollen.

Nach Angaben des bulgarischen Sicherheitsdiensts DANS handelt es sich um vier Männer und einen Minderjährigen. Dieser habe sich in Syrien einer Terrorgruppe anschließen wollen. Weiter heißt es, einer der Festgenommenen sei mit einem Pass eines anderen Deutschen gereist. Die Männer seien inzwischen des Landes verwiesen worden. Der Minderjährige solle seiner Familie übergeben werden. Den jetzt veröffentlichten Angaben zufolge waren die Deutschen bereits am 12. April an der Grenze zur Türkei festgenommen worden.