Bei der Parlamentswahl in Bulgarien liegen die Konservativen allen Prognosen zufolge in Führung.

Nach in der Nacht in Sofia veröffentlichten Zahlen kann die pro-europäische GERB-Partei des früheren Regierungschefs Borissow rund 32 Prozent auf sich vereinen. Es folgen die pro-russischen Sozialisten mit etwa 27 Prozent. Borrisow kündigte bereits eine rasche Regierungsbildung an. Noch heute solle entschieden werden, welche Parteien als Koalitionspartner in Frage kämen.



Die Neuwahl in Bulgarien war wegen des Rücktritts der Mitte-Rechts-Regierung im November 2016 notwendig geworden.