Bulgarien Neuwahlen zum Parlament im März

Rumen Radew, ehemaliger Luftwaffengeneral und Präsident Bulgariens von den Sozialisten. (NIKOLAY DOYCHINOV / AFP)

Bulgariens neuer Präsident Radew hat eine vorgezogene Parlamentswahl für den 26. März angesetzt.

Zugleich ordnete er die Auflösung des Parlaments in Sofia mit Wirkung von Freitag an. Per Erlass ernannte er darüber hinaus den Jura-Professor und früheren Parlamentspräsidenten Gerdschikow zum Interims-Regierungschef. Er löst den bisherigen Ministerpräsidenten Borissow ab. Dieser war nach der Niederlage seiner konservativen Partei GERB bei der Präsidentenwahl zurückgetreten. Radew hatte die Abstimmung als Kandidat der Sozialisten gewonnen.



In Umfragen liefern sich die beiden großen Parteien vor der Parlamentswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ist die dritte vorgezogene Abstimmung seit 2009.