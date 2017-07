In Bulgarien haben tausende Polizisten für höhere Löhne demonstriert.

Sie versammelten sich in Zivilkleidung vor dem Parlament in Sofia und forderten eine sofortige Erhöhung ihrer Bezüge um 20 Prozent. Das Anfangsgehalt eines Polizisten beträgt derzeit umgerechnet 330 Euro, knapp einhundert Euro mehr als der gesetzliche Mindestlohn. Die Kundgebung ist der erste größere Protest in Bulgarien seit dem Amtsantritt der bürgerlich-nationalistischen Regierung vor zwei Monaten.