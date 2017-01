Bulgarien Präsident Radew legt Amtseid ab

Rumen Radew, neuer bulgarischer Präsident (NIKOLAY DOYCHINOV / AFP)

In Bulgarien hat Präsident Radew den Amtseid abgelegt.

Er wurde im Parlament in Sofia vereidigt. In seiner Rede sagte Radew, er wolle für Wirtschaftswachstum sorgen und das Sozialsystem verbessern. Der 53-Jährige hatte sich in einer Stichwahl im November gegen die Regierungskandidatin Zachewa durchgesetzt. Weil Ministerpräsident Borissow sein politisches Schicksal mit der Personalie verknüpft hatte, trat er nach der Niederlage von Zachewa zurück.