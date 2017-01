Bulgarien Regierung stoppt Stromexport wegen extremer Kälte

Die Temperaturen. (dpa / Alexey Malgavko)

Bulgarien stellt seine Strom-Ausfuhren wegen des gestiegenen Eigenverbrauchs ein.

Der Stopp für die Nachbarstaaten auf dem Balkan werde in der Nacht zu Freitag in Kraft treten, heißt es in einer Anordnung des Energieministeriums. Demnach erhalten Exporteure erst dann wieder Zugang zum Stromnetz, wenn sich die Lage entspannt. - In Bulgarien waren die Temperaturen zuletzt auf bis zu minus 26 Grad gefallen.