Der Bund der Steuerzahler hat dem Bund eine expansive Ausgabenpolitik vorgeworfen.

In einem in Berlin vorgestellten Bericht kritisiert der Verein unter anderem Großprojekte des Verteidigungsministeriums. So würden etwa sechs Milliarden Euro für überteuerte Drohnen und Raketen ausgegeben. Kritik lösten auch Millionen-Ausgaben zum Thema "Vernetztes und autonomes Fahren" aus. Das Projekt sei zwar zukunftsweisend, eine Unterstützung der beteiligten Unternehmen aber unnötig.



Der Steuerzahlerbund kritisierte weiter, dass es "Sozialwerke auf Bundesebene" gebe, die dafür sorgen sollten, dass Mitarbeiter der Bundesverwaltung ihre Urlaube oder Kuren zu günstigen Konditionen buchen könnten. Für aktive wie ehemalige Mitarbeiter werden demnach Wanderwochen, Motorradfreizeiten, Sprachreisen oder Singlereisen im In- und Ausland angeboten. Die Sozialwerke würden jährlich mit sechs Millionen Euro über den Bundeshaushalt subventioniert.



Union und SPD folgten mit dem Koalitionsvertrag "ihrem alten Prinzip, Bürger und Betriebe finanziell zu belasten und das Geld mit vollen Händen auszugeben", kritisiert der Bund der Steuerzahler. Als Konsequenz forderte der Verband: "Den Bundeshaushalt durchforsten, Ausgaben eindampfen, Subventionstöpfe streichen."



Die jährlichen Aktionen des Steuerzahlerbundes, zu denen auch das Schwarzbuch gehört, sind selbst nicht unumstritten. Der Bundesrechnungshof verweist seit Jahren darauf, dass sich die Vorwürfe nicht immer durch Fakten erhärten lassen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.