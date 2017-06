Kompromisse müssen nicht schön sein, aber sie müssen tragfähig sein, sie müssen halten – und das möglichst für längere Zeit. Wenn dies das Erfolgskriterium beim neuen Länderfinanzausgleich ist, der ab 2020 gilt und mindestens bis 2030 halten soll, dann hat der Bundestag heute einen guten Kompromiss abgesegnet; das Ja der Länder im Bundesrat ist nur noch Formsache.

Für sie ist es tatsächlich ein Tag der Freude. Gegen hartnäckigen Widerstand haben sie dem Bund genau die knapp zehn Milliarden Euro als neue Finanzhilfe abgerungen, die sie von Anfang an forderten und bei denen sich Wolfgang Schäuble zunächst quer stellte. Ohne diese zehn Milliarden Euro – Tendenz übrigens steigend – würde der neue Finanzausgleich nicht funktionieren. Faktisch haben die Länder den Bund, sprich Finanzminister Schäuble, in den jahrelangen Verhandlungen zermürbt, denn so viel wollte Schäuble, wollten die Haushälter im Bundestag, den Ländern nicht geben.

Wer glaubt, der leidige Streit sei beendet, wird sich täuschen

Dass es anders kam, hat viele Gründe. Da ist zunächst die Tatsache, dass die Position des Bundes im Tauziehen mit den Ländern immer schwächer wurde. Wenn in Oberhausen, aber eben auch in Berlin-Steglitz oder Schöneberg die Schulgebäude verrotten und nebenan in Berlin-Mitte der Finanzminister für den Bund eine schwarze Null nach der anderen vorlegt, dann sind solche Zustände niemandem mehr vermittelbar. Das gilt auch für die Begründung, die eine staatliche Ebene könne der anderen leider nicht helfen, weil es das Grundgesetz verbiete. So können sich vielleicht Verfassungsjuristen in ihrem Elfenbeinturm verschanzen, Politiker, von denen Bürger zu Recht eine Lösung ihrer Probleme erwarten, können das nicht. Schülern, Lehrern und Eltern ist es schlicht egal, wer am Ende ein Schuldach repariert, Hauptsache es regnet nicht mehr rein. Hinzu kam der Druck, sich jetzt, sprich vor der Wahl, zu einigen, solange eine große Koalition die Zweidrittel-Mehrheiten für die für die Reform nötigen Grundgesetzänderungen zustande bringen kann. Wer weiß, wie schwer dies ab September werden könnte.

Wer allerdings glaubt, der leidige Streit ums Geld sei nun erst einmal beendet, wird sich täuschen. Beim nächsten Mal werden die Länder wieder die Hand aufhalten und das nächste Mal kommt bald. Spätestens nach der Wahl soll es Steuererleichterungen geben. Sie liefen, würde die Einkommenssteuer gesenkt, auf Mindereinnahmen hinaus, von denen nach dem jetzigen Verteilungsschlüssel Bund und Länder je 42 1/2 Prozent und die Kommunen noch einmal 15 Prozent tragen müssten. Nach den bisherigen Erfahrungen werden die Länder auch hier versuchen, sich ihren Anteil irgendwie vom Bund zurück zu holen. Das Geschacher geht nach der Wahl also munter weiter.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.