In Umfragen plädiert eine große Mehrheit der Eltern immer wieder dafür, dass der Bund in der Schulpolitik das Heft in die Hand nehmen solle. Dann gäbe es einheitliche Lehrpläne und Schulformen, der föderale Schuldschungel würde gelichtet, so die verbreitete Hoffnung. Bildungsforscher Olaf Köller dämpft die Erwartungen. Aus seiner Sicht werden Schulen nicht automatisch besser, nur weil die Vorgaben vom Bund kommen. Vielmehr hätten sich die Länder mit Bildungsstandards und anderen Instrumenten längst auf den Weg gemacht, um die gewünschte Vergleichbarkeit zu schaffen.

Sind die Erwartungen an eine Schulpolitik "Made in Berlin" also zu hoch? Oder wäre die Abschaffung des Kooperationsverbotes tatsächlich schon der erste Schritt zur Verbesserung unseres Schulsystems? Welche Instrumente brauchen wir, um unser Schulsystem vergleichbarer und am Ende noch besser zu machen?

Jörg Dräger, Vorsitzender der Bertelsmann-Stiftung und ehemaliger parteiloser Wissenschaftssenator von Hamburg

Professor Olaf Köller, Bildungsforscher an der Universität Kiel

Robert Rauh, Buchautor und Gymnasiallehrer in Berlin

Warum sollte sich der Bund in die Schulpolitik stärker einbringen?

Umfrage unter Eltern in Frankfurt

Sperrig und unbeliebt

Was verbirgt sich hinter dem Kooperationsverbot?

