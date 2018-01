Die Kultusministerkonferenz kritisiert die Pläne von Union und SPD, einen Nationalen Bildungsrat einzurichten.

KMK-Generalsekretär Michallik sagte im Deutschlandfunk, ein solches neues Gremium sei überflüssig, da es in Deutschland kein Diskursproblem, sondern ein Umsetzungsproblem in Bildungsfragen gebe. Es bestehe bereits eine enge Kooperation zwischen Bund, Ländern und Wissenschaft, betonte Michallik. Viele Dinge die angestrebt würden, seien auch im Rahmen der Kultusministerkonferenz längst Standard.



Im Sondierungspapier für eine Große Koalition haben Union und SPD vereinbart, einen Nationalen Bildungsrat ins Leben zu rufen, um die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in diesem Themenfeld zu intensivieren.

