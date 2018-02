Nach dem Willen der Bundesärztekammer sollen Patienten künftig auch über elektronische Kommunikationsmedien wie Skype behandelt werden dürfen.

Wie "Der Spiegel" berichtet, dringt die Kammer auf eine Lockerung des Fernbehandlungsverbots. Voraussetzung für reine Onlinesprechstunden soll demnach sein, dass der Arzt den Patienten über Besonderheiten der Onlineberatung aufklärt und alle Behandlungen dokumentiert. Geplant ist, dass der Deutsche Ärztetag im Mai über das Vorhaben abstimmt.



In der Schweiz bieten Firmen schon seit dem Jahr 2000 ärztliche Beratungen per Telefon oder Video an und stellen auch Rezepte aus.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.