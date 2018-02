Die deutsche Ärzteschaft fordert mehr Studienplätze für Medizin.

Nötig sei eine Erhöhung um mindestens zehn Prozent, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Montgomery, der "Heilbronner Stimme". Immer mehr Bewerber müssten sich um immer weniger Studienplätze bemühen. 45.000 Interessenten stünden gerade einmal 9.000 Studienplätze zur Verfügung, obwohl Ärztinnen und Ärzte in Klinik und Praxis händeringend gesucht würden. Alleine in den alten Bundesländern habe es 1990 noch 12.000 Studienplätze gegeben. Heute seien es 10.000 im gesamten Bundesgebiet. Der Ärztemangel werde sich verschärfen, wenn nicht gegengesteuert werde, warnte Montgomery. Fast jeder vierte niedergelassene Arzt wolle in den nächsten fünf Jahren seine Praxis aufgeben.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.