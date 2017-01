Bundesagentur für Arbeit Arbeitslosigkeit 2016 auf niedrigstem Stand seit 25 Jahren

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit (BA) (AP)

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist zum Jahresende gestiegen.

Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, waren im Dezember 2 Millionen 568-tausend Menschen als erwerbslos registriert. Das sind 36-tausend mehr als im November, aber 113-tausend weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 5,8 Prozent.



Zugleich veröffentlichte die Bundesagentur Zahlen über den Durchschnitt von 2016. Demnach wurde erstmals seit 1991 die Marke von 2,7 Millionen auch im Jahresmittel unterschritten. Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, belief sich auf durchschnittlich 3,58 Millionen.