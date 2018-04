Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist gesunken.

Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, waren im April 2,38 Millionen Männer und Frauen offiziell als arbeitslos registriert. Das sind rund 74.000 weniger als im März und 185.000 weniger als im Vorjahresmonat. Die Quote sank auf 5,3 Prozent. Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt setze sich fort, sagte BA-Chef Scheele. Die Entwicklung sei allerdings etwas schwächer gewesen als in den extrem guten Wintermonaten.



Die Unterbeschäftigung, die auch Menschen umfasst, die beispielsweise an einer Weiterbildung teilnehmen, lag bei 3,35 Millionen. Sie sank damit saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 17.000.

