Eine wachsende Zahl an Analphabeten unter den Flüchtlingen in Deutschland erschwert nach Angaben des Bundesamts für Migration die Integrationsbemühungen.

Die Zeitung 'Bild am Sonntag' berichtet unter Berufung auf die Behörde, dass allein im ersten Halbjahr 2017 rund 43.000 Menschen an einem speziellen Integrationskurs für Analphabeten teilgenommen hätten. Dies sei ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Wie es weiter heißt, sprechen nach dem Kurs vier von fünf Flüchtlingen immer noch so schlecht Deutsch, dass sie keine Aussicht auf einen Hilfsjob oder eine Ausbildung haben. Besonders schlecht schneiden demnach Flüchtlinge aus Eritrea und dem Irak ab.

