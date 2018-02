Die Bundesanwaltschaft hat einen 38-jährigen Mann festnehmen lassen, der eine ausländische terroristische Vereinigung unterstützt haben soll.

Dieser sei vor zwei Tagen in Duisburg festgenommen worden, teilte die Behörde mit. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes habe Haftbefehl erlassen und den Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Er soll 2013 im syrischen Bürgerkrieg die islamistische Al-Nusra-Front, einen Ableger des Terrornetzwerks Al Kaida, unterstützt und sich auch an Kämpfen beteiligt haben.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.