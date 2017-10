Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen ein führendes Mitglied der linksextremen türkischen Gruppe DHKP-C erhoben.

Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, wird dem 56-Jährigen die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Der Mann mit niederländischem Pass leitete demnach von Hamburg aus die Aktivitäten der Gruppe in Europa und kümmerte sich auch um die Versorgung mit Waffen und Geld. Die DHKP-C wird nach Angaben der Ermittler für zahlreiche Morde und Anschläge in der Türkei verantwortlich gemacht.