Bundesanwaltschaft Anklage gegen mutmaßlichen Taliban-Kämpfer

Gebäude der Bundesanwaltschaft in Karslruhe, Sitz des Generalbundesanwalts (dpa/picture alliance/Uli Deck)

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen mutmaßlichen Taliban-Kämpfer erhoben.

Der 28-jährige Afghane werde verdächtigt, sich in seinem Heimatland der terroristischen Vereinigung angeschlossen und außerdem gegen das Kriegswaffen-Kontrollgesetz verstoßen zu haben, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Darüber hinaus soll er an zwei Mordversuchen beteiligt gewesen sein.



Der Mann wurde im Oktober festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.