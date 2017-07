Im Fall der 16-jährigen Dschihadistin aus Sachsen, die im Irak festgenommen wurde, ermittelt der Generalbundesanwalt.

Ein Sprecher der Behörde sagte in Karlsruhe, man habe das Verfahren von der Dresdner Staatsanwaltschaft übernommen. Die junge Frau war vergangenes Jahr aus ihrer Heimat in Pulsnitz verschwunden - kurz nachdem sie zum Islam konvertiert war. In Mossul schloss sie sich der Terrormiliz an, was sie inzwischen nach eigenen Worten bereut.



Laut Bundesanwaltschaft wird gegen drei weitere Frauen ermittelt, die ebenfalls festgenommen wurden und bei denen es sich wahrscheinlich auch um deutsche Staatsangehörige handelt.