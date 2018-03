Im Fall eines in Afghanistan festgenommenen Deutschen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Das teilte eine Sprecherin in Karlsruhe mit. Es gehe um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Medienberichten zufolge soll der im Februar festgenommene Mann eine wichtige Position innerhalb der radikal-islamischen Taliban innegehabt haben.



Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hatte bereits am 8. März erklärt, dass gegen den 36-Jährigen aus Worms wegen des Verdachts einer schweren, staatsgefährdenden Straftat ermittelt werde. Er sei seit November 2014 international zur Fahndung ausgeschrieben.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.