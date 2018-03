Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen islamistischen Terror-Unterstützer in Baden-Württemberg festnehmen lassen.

Wie die Anklagebehörde in Karlsruhe mitteilte, wirft sie dem 32-jährigen Deutsch-Algerier vor, in insgesamt zehn Fällen die IS-Miliz unterstützt zu haben. Der Mann sei gestern auf Grund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof durch Spezialkräfte der Polizei festgenommen worden. Wo genau, wurde nicht gesagt.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.