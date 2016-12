Bundesanwaltschaft Festnahme in Berlin wegen Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz (imago / Jürgen Hanel)

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Attentäter von Berlin, Anis Amri, hat es die Festnahme eines Verdächtigen gegeben.

Wie "Spiegel Online" meldet, erfolgte der Zugriff in Berlin. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte inzwischen mit, Beamte des Bundeskriminalamtes hätten zunächst die Wohn- und Geschäftsräume einer möglichen Kontaktperson durchsucht. Wegen Hinweisen, dass er in den Anschlag eingebunden gewesen sein könnte, sei ein 40jährige Tunesier, vorläufig festgenommen worden. Seine Nummer habe der verstorbene Beschuldigte Anis Amri in seinem Mobiltelefon gespeichert gehabt. Aufgrund weiterer Ermittlungen solle geprüft werden, ob gegen ihn Haftbefehl beantragt werde.